Giorgio Rossetto lascia il carcere: lo storico leader di Askatasuna ai domiciliari

Da ieri sera si trova in detenzione domiciliare Giorgio Rossetto, 62 anni, uno dei leader del centro sociale torinese Askatasuna. La notizia, riportata dall'agenzia di stampa Ansa, è emersa oggi in tribunale a Torino alla ripresa di un maxi processo per gli scontri avvenuti durante i cortei del primo maggio nel 2017 e 2019.

Rossetto era sottoposto a regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Bussoleno, ma è indagato dalla procura per una violazione delle disposizioni. Nel processo di oggi (che conta decine di imputati) è chiamato a rispondere per i fatti del 2017.

Deve scontare una condanna superiore ai due anni di reclusione, ormai irrevocabile, per gli incidenti fra No Tav e forze dell'ordine avvenuti in valle di Susa nel 2011. Questo il motivo per il quale il tribunale di sorveglianza di Torino ha disposto la detenzione domiciliare per Rossetto, 62 anni, figura storica dell'autonomia e fra i leader di Askatasuna. L'ordinanza è stata emessa l'8 ottobre 2024 ed è stata notificata nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio. Si tratta di una detenzione domiciliare 'sanitaria' in quanto Rossetto ha problemi di salute per le conseguenze di un infortunio.

Oggi alla ripresa di un processo in cui era imputato a Torino i suoi avvocati hanno spiegato che aveva intenzione di presentarsi in udienza ma che la richiesta inoltrata ieri al tribunale di sorveglianza non aveva ancora ricevuto risposta. I giudici così hanno dichiarato illegittimo impedimento e rinviato la causa al 4 aprile.