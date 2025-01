Ogr Torino e Eit Urban Mobility: una partnership strategica per la mobilità del futuro

Le Ogr Torino annunciano una partnership strategica con Eit Urban Mobility, iniziativa dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (Eit ), organismo dell’Unione Europea, e diventano l’unico startup agent di Eit Urban Mobility in Italia. Un riconoscimento che consolida il loro ruolo di protagoniste dell’innovazione, con numeri da record che includono oltre 350 milioni di euro di investimenti attratti per startup, 15 programmi di innovazione attivi e più di 70 partner tra corporate e investitori. La partnership contribuisce alla crescita del panorama europeo della mobilità urbana, rafforzando la reputazione delle OGR come dinamico hub di innovazione, integrato nella rete pan-europea della mobilità, e posizionando al contempo Torino come centro d’eccellenza per un futuro sostenibile.

Grazie alla capacità di coniugare un’importante eredità industriale con un ruolo sempre più centrale nell’innovazione tecnologica, le Ogr e la città di Torino si confermano un laboratorio d’avanguardia per soluzioni di mobilità urbana e smart cities. Recentemente premiata Capitale Europea dell’Innovazione 2024 e classificata tra i 40 migliori ecosistemi europei per performance e finanziamenti nel Global Startup Ecosystem Report di Startup Genome, Torino rappresenta il terreno ideale per lo sviluppo di soluzioni innovative alle sfide urbane del presente e del futuro.

Dal lancio delle OGR Tech nel 2019, le OGR Torino sono state catalizzatore di idee pionieristiche, e hanno identificato la mobilità sostenibile come uno dei loro principali ambiti d’azione. Unire le forze con Eit Urban Mobility consente alle OGR Torino di proseguire la loro missione e rafforzare il loro impatto nel settore della mobilità urbana.

“Torino è da sempre una città capace di guardare al futuro, coniugando tradizione industriale e visione innovativa”, afferma Davide Canavesio, presidente delle Ogr Torino. “Grazie alla partnership con Eit Urban Mobility, le Ogr Torino rafforzano il proprio ruolo di ponte strategico tra il dinamismo locale e la rete internazionale, offrendo alle startup l’accesso a capitali, mentorship e piattaforme per scalare soluzioni di mobilità ad alto impatto”.

Fredrik Hånell, Direttore Impact Ventures di Eit Urban Mobility, “Considerate un tempo una realtà emergente, le Ogr Torino sono ora un leader europeo. In qualità di partner dell'ecosistema di Eit Urban Mobility, le Ogr Torino metteranno a disposizione delle startup italiane una nuova rete di supporto europea e risorse senza precedenti, facilitando al contempo l’esplorazione del dinamico ecosistema torinese, e non solo, da parte di realtà europee, posizionandosi come porta d’accesso al mercato italiano”.

Attraverso questa collaborazione Eit Urban Mobility investirà in startup italiane early-stage, identificate e selezionate dalle Ogr Torino. Queste imprese potranno beneficiare di finanziamenti fino a due milioni di euro, programmi di accelerazione dedicati e opportunità di testare le loro tecnologie in alcune delle principali città europee. Collegando gli innovatori italiani alla vasta rete di Eit Urban Mobility, la partnership aprirà nuove strade di crescita per startup ad alto potenziale.

Oltre agli investimenti diretti, la partnership prevede workshop, eventi di networking e programmi personalizzati per supportare le startup nell’affrontare le sfide critiche della mobilità urbana. Queste iniziative contribuiranno a consolidare il posizionamento di Torino sulla mappa globale dell’innovazione, valorizzando la capacità di integrare con successo competenze industriali e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.