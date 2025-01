Un'inaugurazione per la nuova via Po, ma solo a fine cantieri [FOTO]

Termineranno entro la fine del mese di marzo, dopo un anno esatto, i lavori di rinnovo dei binari e ripristino della pavimentazione in lose in via Po. Lo ha precisato, in Circoscrizione 1, l’assessore alla Viabilità di Palazzo Civico, Chiara Foglietta. L’intervento, del valore di 5 milioni, sta procedendo senza intoppi e ritardi (nonostante il maltempo dello scorso autunno). Senza mai interrompere la viabilità.

Abbattimento barriere

Al momento sono terminati i lavori tra piazza Vittorio Veneto e via Accademia Albertina. Da eseguire solo piccoli interventi di finitura. Si lavora tra via Accademia e via San Francesco (al momento lavori conclusi al 75%), tra via San Francesco e via Bogino (25%) e da via Bogino a via Carlo Alberto (5%). Intanto si procede di passi passo anche con l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo cinque incroci. Terminato all’angolo con via delle Rosine, poi si procederà con via Po angolo via San Massimo dal 13 febbraio al 3 marzo. A seguire l’incrocio con via San Francesco dal 4 al 25 marzo. Per via Bogino lavori dal 26 marzo al 15 aprile e per via Carlo Alberto dal 16 al 30 aprile. “Un cantiere molto importante, ma il risultato sarà sotto l’occhio di tutti - ha precisato Foglietta -. A fine lavori, come richiesto dai commercianti, faremo un’inaugurazione. Mentre stiamo valutando una pulizia straordinaria dei portici”. “Un nuovo inizio”