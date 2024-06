Sonic Park Stupingi 2024, al via la sesta edizione: già sold out Gigi d'Agostino e Dogstar

Sono già due i concerti andati sold out, Dogstar e Gigi D'Agostino, della sesta edizione del Sonic Park Stupinigi. Il ciclo di concerti che dal 30 giugno al 18 luglio animerà il parco della Palazzina di Caccia e la sala fucine delle Ogr di Torino.

Tutti i concerti



Ad aprire il calendario di eventi alla Palazzina domenica 30 giugno saranno i Dogstar con Keanu Reeves, seguirà il 10 luglio, alle OGR Sonic City ospiterà Tom Morello, leggendario chitarrista già membro dei Rage Against The Machine e degli Audioslave; le luci sulla sesta edizione di Sonic Park Stupinigi si accendono il 12 luglio con l'arrivo, fresco di Festival di Sanremo, di Geolier. Dopo il successo del Lovebars Tour 2024 nei palasport, Coez e Frah Quintale continuano il loro sodalizio nel mondo del live e saranno a Stupinigi il 13 luglio.

Grande attesa il 14 luglio per il ritorno sulla scena musicale torinese di Gigi d'Agostino. Le atmosfere si faranno più raccolte, ma altrettanto intense, per il concerto di Cristiano De Andrè il 17 luglio. L’ultimo appuntamento di Sonic Park Stupinigi 24 sarà una festa della musica: il 18 luglio sbarcano infatti a Nichelino i Pooh.

Attenzione all'ecologia

Anche nell’edizione 2024 al centro dell’attenzione di Sonic Park ci sarà la sostenibilità. A fronte degli sforzi intrapresi nel corso di questi anni nel limitare l’impatto sull’ambiente, con particolare attenzione al contenimento delle plastiche monouso, Plastic Free Onlus ha conferito il bollino “Eco Event” al festival.

Dalla distribuzione gratuita di posaceneri portatili al divieto assoluto di materiali in plastica monouso, dall’impiego di erogatori di acqua all’utilizzo di stoviglie in carta e forchette in legno, anche quest’anno proseguirà il percorso di Sonic Park verso una sensibilità ambientale sempre maggiore.

Per info: stupinigi@sonicparkfestival.it