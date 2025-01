Cucciolo di 4 mesi cade nella Dora: intervengono i vigili del fuoco per salvarlo e restituirlo alla padrona

I Vigili del fuoco della squadra 41 del distaccamento permanente di Grugliasco e del distaccamento volontari Rivoli sono intervenuti nel fiume Dora, nel comune di Collegno, per salvare un cane caduto in acqua. "Kiki", il nome della cagnolina di 4 mesi, era sfuggita al controllo della proprietaria e scivolando nel fiume era rimasta bloccata in una gola dove le acque scorrevano impetuose.