Dagli insegnamenti del nonno nei boschi alla creazione con il legno

Chi ha passeggiato durante il periodo natalizio in piazza Terzo Alpini a Perosa Argentina, accanto al tradizionale albero, avrà notato un dettaglio particolare: due transenne in legno che richiamano le vette alpine e riportano un messaggio di benvenuto. Queste opere, firmate dal falegname perosino Cristian Peirone, sono nate grazie all’associazione Poggio Oddone, che le ha finanziata nell’ambito dell’ultima edizione della Rievocazione Storica Poggio Oddone Terra di Confine, tenutasi a settembre, e successivamente le ha donate al Comune.

Cristian Peirone, noto in arte come Kriss Wood Art, ha 37 anni ed è riuscito a trasformare un’antica tradizione in un mezzo di espressione personale. “Fin da piccolo andavo nei boschi con mio nonno, imparando l’arte di usare la motosega e lavorare il legno”, racconta l’artista, rievocando i ricordi della sua infanzia. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il cammino, come l’incidente in moto e la pandemia, che hanno temporaneamente rallentato la sua attività creativa, Peirone ha saputo ritrovare la forza di riprendere e proseguire il suo percorso artistico: “Riprendere questa attività è stato un modo per ritrovare serenità, trascorrere tempo nei boschi e riconnettermi con la terra”.

Oggi ha trasformato la sua passione per il legno nel suo lavoro principale e ha aperto un’area espositiva a Perosa Argentina. Qui, tra le sue opere e la casetta degli orsi, accoglie i visitatori, offrendo un angolo di pace e creatività. Le sue realizzazioni spaziano dal mondo animale ai paesaggi montani, con un’attenzione particolare alla semplicità. Ogni scultura porta con sé un messaggio come le transenne create per la Rievocazione Storica di Perosa, celebrando l’essenza rustica e montana del territorio: “Ho scolpito anche panchine con il simbolo dell’infinito che potessero dare l’immagine di riflessione e che potesse invitare le persone a farlo”.

Realizzate con materie prime di alta qualità e trattate per resistere nel tempo, le transenne rappresentano un equilibrio tra artigianato e funzionalità. “Nell’artigianato non compri solo l’oggetto, ma il suo valore intrinseco”, sottolinea Peirone, invitando a riscoprire un ritmo di vita più autentico: “La semplicità del legno, del fuoco, della natura: è qui che ritrovo me stesso”.