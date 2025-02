Hilton Turin City Center: un brand alberghiero di altissimo livello pronto rilanciare il Golden Palace

L’ex Golden Palace, storico simbolo dell’ospitalità torinese, si prepara a una nuova era sotto il prestigioso brand Hilton. Questo progetto segna non solo la rinascita di un’icona, ma anche il rafforzamento di Torino come destinazione internazionale. Con un investimento di 50 milioni di euro, l’Hilton Turin City Center offrirà un’esperienza di lusso moderna, combinando eleganza storica e innovazione. Situato nel cuore della città, l’hotel disporrà di 175 suite, spazi per eventi, una spa esclusiva e un ristorante all’altezza della struttura. La riapertura è prevista per la primavera del 2025,

Un progetto ambizioso: sostenibilità, design e tecnologia

Il progetto di riqualificazione dell’ex Golden Palace guarda dritto dritto al futuro. L’intervento non è un semplice restyling, ma una trasformazione destinata ad elevare lo standard dell’ospitalità torinese. La sostenibilità gioca un ruolo chiave, con soluzioni energetiche efficienti e materiali eco-compatibili. Il design l’Hilton Turin City Center, curato dallo studio Chiara Caberlon, è mirato a conservare l’eleganza austera dell’edificio originario, introducendo tuttavia elementi moderni e in linea con quella che è la sensibilità odierna della clientela d’essai.

Servizi di lusso: benessere, gastronomia e ospitalità internazionale

L’Hilton Turin City Center offrirà un’esperienza esclusiva, pensata per ospiti internazionali e viaggiatori esigenti. Il ristorante gourmet unirà tradizione piemontese e cucina globale, senza al momento inseguire stelle varie. Il bar proporrà una selezione di vini e cocktail innovativi, mentre spa e piscina coperta garantiranno momenti di relax alla clientela, che potrà contare anche su di un fitness center di ultima generazione. L’Executive Lounge, con vista panoramica su Torino, sarà infine uno spazio esclusivo per chi cerca comfort e privacy.

Torino cresce nel panorama internazionale del turismo di lusso

L’arrivo di Hilton a Torino è un segnale forte della crescita della città nel panorama turistico globale. La sua posizione strategica e il crescente interesse per il suo patrimonio culturale ed enogastronomico la rendono una meta sempre più ambita. Con l’apertura dell’Hilton Turin City Center, non unico grande marchio dell’hotellerie che si appresta a sbarcare a Torino, si evidenzia come la città, sempre più apprezzata per la sua eleganza e la sua proposta sia culturale che enogastronomica, stia diventando decisamente attrattiva anche sul piano turistico. Una partita ancora tutta da giocare e di cui l’apertura primaverile dell’Hilton rappresenta sicuramente una carta di primo piano.