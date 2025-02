Giorno della Memoria 2025, quando il conflitto sposta l’attenzione: “C’è un risveglio dell’antisemitismo"

Il Giorno della Memoria 2025 si è celebrato in un periodo particolare. Gli atti di antisemitismo sono in crescita del 400% rispetto agli anni precedenti. Ospite di DixTV il presidente della Comunità Ebraica di Torino, Dario Disegni, ha voluto, in occasione del 27 gennaio, parlare di questo tema, quantomai attuale, attraverso il racconto di ebrei di ieri e di oggi, campagne di odio, messaggi social e slogan che come refrain ritornano nei cortei che hanno interessato numerose piazze in tutto il mondo. Tra tutti il più ripetuto è: “From the River to The Sea”.