L’Avis di Luserna San Giovanni ha bisogno di nuovi ingressi nel direttivo per non chiudere

“Non vogliamo che l’Avis di Luserna San Giovanni chiuda!”. Con questo obiettivo le consigliere dell’associazione che ha sede in via Roma 41 invitano i soci e i nuovi volontari a partecipare all’assemblea del 22 febbraio alle 15. Sarà l’ultima presieduta da Enrico Malan, che ha deciso di dimettersi. “Ma il problema non è tanto individuare un nuovo presidente quanto poter contare su nuovi membri del direttivo che abbiano voglia e tempo per impegnarsi nella vita associativa magari proponendo anche nuove iniziative” sottolinea la consigliera Tiziana Aglì. Nel direttivo, assieme a lei e altre otto persone, c’è anche Gloria Dominici che aggiunge: “La nostra età media è alta: si aggira sui 65 anni. Abbiamo quindi bisogno di componenti più giovani che possano occuparsi della gestione burocratica”.

Nata nel 1971, l’Avis di Luserna San Giovanni può contare su 250 donatori e fino al 2024 condivideva la sede con l’Aido, che ha chiuso proprio per mancanza di candidati disposti ad assumere le cariche del direttivo.