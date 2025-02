Alberto Fortis porta la sua musica al Polo Le Rosine: tra gli ospiti Michelangelo Pistoletto

Torna a Torino, al Polo Artistico e Culturale “Le Rosine” (Via Plana, 8/C, Torino), Alberto Fortis.

A febbraio, dal 6 all'8 febbraio, ci saranno tre giorni insieme al cantautore, per un viaggio attraverso musica e storia, con grandi ospiti del mondo dello spettacolo. Ogni serata avrà un “colore” e una parola chiave e la narrazione avverrà sempre con Alberto al pianoforte, che prenderà spunto dalla sua storia personale e artistica per parlare al pubblico.

Per tutte le serate ci sarà la partecipazione di Sara D’Amario, Fortunato D’Amico e della pittrice Vittoria Palazzolo, la cui mostra “Parallel Worlds” sarà allestita in Sala Volte e sarà visitabile per tutte e tre le serate.

La serata di chiusura, invece sarà introdotta dal Maestro Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore.

Tutti gli eventi del Polo Le Rosine contribuiscono a finanziare le opere sociali gratuite: Punto di Ascolto per Donne in Difficoltà, il Cerchio delle Mamme, Musicoterapia per bimbi audiolesi.

