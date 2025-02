"Più rispetto per i lavoratori", torna la protesta degli addetti Skf nella transizione verso Airasca

"Vogliamo più rispetto per i lavoratori". E "Basta pressioni". Questi gli striscioni che nei giorni scorsi sono tornati a esporre ai cancelli della fabbrica i lavoratori della Skf. La grande multinazionale svedese, infatti, sta portando avanti una complessa riorganizzazione degli spazi e degli stabilimenti, che nel progetto definitivo concentrerà buona parte delle lavorazioni nello stabilimento di Airasca, mentre sarà chiuso definitivamente quello di Pianezza. A Villar Perosa, invece, rimarranno le divisioni avio e ferroviaria.



Me nella fase di passaggio i disagi non mancano. Soprattutto per quanto riguarda quei lavoratori che da Pianezza sono chiamati ad andare a Villar Perosa per quello che in origine era un periodo di formazione (in attesa di utilizzare le stesse strumentazioni ad Airasca, loro collocazione definitiva), ma che adesso sta diventando anche un periodo di produzione. Tutta colpa delle lungaggini che stanno interessando la chiusura del progetto ad Airasca.



"Avevamo firmato un accordo molto chiaro - dice Rino Di Domenico, rsu Fiom in Skf -, ma adesso diventa sempre più difficile applicarlo e farlo rispettare. Ci erano state garantite auto di servizio per i lavoratori che erano chiamati a Villar Perosa, ma ora quelle vetture non ci sono più. Al loro posto è stata istituita una navetta, che però ha orari fissi e rigidi, andando a influenzare l'autonomia negli spostamenti dei lavoratori, alcuni dei quali hanno anche una certa età e hanno incombenze famigliari da far collimare. Si è così arrivati a permettere l'uso delle auto private, ma senza garantirne il rimborso spese".