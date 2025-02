CDS - Casa della Salute inaugura il Centro di Vinovo, acquisito nel 2023 da Koelliker Medical Center

CDS-Casa della Salute inaugura il Centro Medico di Vinovo (TO) in via Cottolengo 71 a seguito dell’acquisizione avvenuta nel 2023 da Koelliker Medical Center e delle operazioni di refitting e rebranding realizzate dall’azienda nel corso del 2024. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della Sindaca di Vinovo Maria Grazia Midollini, dell’Assessore con delega Protezione Civile, Commercio-Artigianato-Attività Produttive-Mercati e Fiere Nerio Usan e dell’Assessora con delega Risorse Educative e Scuola Elena Giordano.

Il poliambulatorio offre servizi di visite specialistiche, odontoiatria ed ecografie, proponendo, in linea con lo standard di CDS, tempi di attesa brevi, prestazioni di alta qualità, tecnologie di ultima generazione e il coinvolgimento di medici di eccellenza sul territorio. Inoltre, il poliambulatorio propone anche esami di laboratorio e check-up sangue in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

“Questa inaugurazione rappresenta la chiusura di un cerchio che si è aperto a Novembre 2023 con l’acquisizione del centro di Vinovo da Koelliker Medical Center e che termina oggi con l’ultimazione dei lavori di refitting e rebranding grazie ai quali la struttura raggiunge gli standard di qualità, tecnologia e modernità distintivi di CDS"– spiega Marco Fertonani, CEO di CDS - Casa della Salute –"La sede di Vinovo non rappresenta solo un consolidamento in Piemonte, dove nel 2025 investiremo ulteriormente, ma anche il primo centro nella città metropolitana di Torino dove prevediamo ulteriori nuove aperture.”

“È un piacere partecipare a questa inaugurazione e sono lieta che CDS sia arrivata nella comunità di Vinovo" - queste le parole di Maria Grazia Midollini, Sindaca di Vinovo - "So, da chi ha già usufruito dei servizi del centro, che si tratta di una realtà di eccellenza e che offre prestazioni di alta qualità. A nome della giunta, faccio i miei migliori auguri a CDS per il proprio percorso di crescita”.

Il centro di Vinovo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed effettuata attività di punto prelievi ad accesso diretto da martedì a venerdì dalle 7.30 alle 10.

Presso il poliambulatorio sono disponibili:

Visite specialistiche: ad esempio, visita cardiologica + ECG a 70 euro e visita oculistica con fundus oculi a 80 euro

Ecografie: ad esempio, ecografia all’addome completo a 60 euro ed ecografia alla spalla a 50 euro.

Odontoiatria: ad esempio, allineatore per sofraffollamento e malocclusioni a 3.800 euro e trattamento per impianto dentale singolo a 1.250 euro* con possibilità di pagamenti a rate e a tasso zero.

Fondata nel 2013, CDS-Casa della Salute è un network di poliambulatori specialistici nato con l’obiettivo di contribuire alla tutela del diritto alla salute e garantire a tutti i cittadini un servizio sanitario di alta qualità. Dal 2020 è controllata da Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. Italmobiliare ha dato grande impulso al piano di sviluppo della società, che conta oggi 34 poliambulatori tra Liguria e Piemonte, impiega più di 450 dipendenti e oltre 900 medici ed eroga ogni anno più di un 1,1 mln di prestazioni sanitarie.