Sicurezza stradale a Rivoli, presentate tre mozioni per far rispettare i limiti di velocità

Il consigliere comunale Federico Depetris (Fratelli d’Italia) ha presentato una serie di mozioni per chiedere l’installazione di dossi artificiali per far rispettare i limiti di velocità in alcune via cittadine in cui sono presenti diverse criticità.

“A seguito del monitoraggio che costantemente viene svolto da Fratelli d’Italia sul territorio del comune e dietro segnalazione di alcuni cittadini, ho depositato a dicembre 2024 tre mozioni per chiedere l’installazione di dossi artificiali in Via Bruere, Via Balegno e Via Mongioie – ha spiegato il consigliere comunale Federico Depetris – Sono andato personalmente a verificare alcune situazioni che mi sono state segnalate. In Via Balegno numerose autovetture si immettono in Piazza San Rocco ad altissima velocità creando una situazione di oggettivo pericolo. Stessa situazione riscontrata anche in Via Mongioie tra C.so Torino e Via Montenero dove, nonostante la presenza di due giardini pubblici frequentati da bambini e la presenza di una scuola elementare nelle vicinanze (Casa del Sole), le auto percorrono la strada senza rispettare il limite dei 30 km/h incuranti della presenza di bambini nei dintorni.”

“La situazione è più complessa in Via Bruere – ha proseguito Federico Depetris – In alcune vie interne, nel cuore della frazione, ci sono auto in divieto di sosta e non vengono rispettati i limiti di velocità. Nel tratto principale di Via Bruere, tra Via Alpignano (Comune di Collegno) e Via Chieri, le auto percorrono la strada a velocità elevatissima (anche intorno ai 100 km/h) creando gravissime situazioni di pericolo per pedoni e altre autovetture. La situazione è resa ancor più complessa dal fatto che Via Bruere che collega Rivoli a Collegno ed Alpignano, potrebbe essere stata individuata quale percorso privilegiato per i mezzi di soccorso, circostanza che potrebbe impedire l’installazione dei dossi artificiali. Nel caso si dovranno adottare altri accorgimenti per obbligare gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità.”

“La mia attività di monitoraggio del territorio, assieme ai colleghi consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Valerio Calosso e Vincenzo Vozzo, continuerà nelle prossime settimane e per tutta la durata del nostro mandato – ha concluso Federico Depetris – La sicurezza delle nostre strade è da sempre una nostra assoluta priorità”.