"Ospita un artista" a casa tua: la proposta ai cittadini del Torino Fringe Festival

"Ospita in artista" porta un pezzo di teatro nelle case dei torinesi. In occasione del Torino Fringe Festival, in programma dal 20 maggio al 1° giugno 2025, si avrà la possibilità di partecipare attivamente alla manifestazione offrendo ospitalità e pernottamento agli artisti nella propria abitazione. Si tratta di un modo alternativo per mettere in contatto artisti e pubblico, per fare "entrare" il teatro in casa propria, vivendolo da una nuova prospettiva.