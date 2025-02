Cisl, Funzione pubblica di Torino e provincia: eletto segretario Alessandro Bertaina

Nato a Cuneo nel 1973, infermiere dell’Asl Cn1, laurea in Economia aziendale, Bertaina entra in Cisl nel 1997. Nel 2000 inizia la sua attività sindacale come delegato nella federazione della Funzione Pubblica cuneese. Nel 2005 viene eletto nella segreteria della federazione territoriale di cui diventa segretario generale nel 2009. Rimane al timone della federazione cuneese fino al 2021 quando viene eletto, con un doppio ruolo, sia nella segreteria torinese che piemontese della Cisl Fp con delega alla Sanità. Si distingue in questi anni per una spiccata capacità manageriale e organizzativa della federazione che sul piano del tesseramento fa un grande salto in avanti, raggiungendo a fine 2024 il traguardo dei 7533 iscritti, con 592 tesserati in più (+8,5%) rispetto all’anno precedente.