Sold Out per i XVIII Blues & Wine Awards: un viaggio tra musica, vino e storia

L'attesa per il XXII Blues & Wine Soul Festival è febbrile, soprattutto per la pubblicazione del libro di Joe Castellano, creatore del festival, edito da Sime Books. Questo volume promette di rivoluzionare la conoscenza sul Nero d’Avola e altri vitigni, suscitando un notevole interesse. La presentazione del libro esplorerà aspetti storici e scientifici del vino, ricollegandosi alla leggendaria varietà di Akragas, l'antica Agrigento, simbolo di ricchezza e potenza in epoca greco-punica.

La storia del Nero d’Avola è complessa, intrecciando agronomia e archeologia, e ricorda il dramma della schiavitù, in particolare quella che ha coinvolto circa 500.000 persone, molti dei quali bambini. Questo libro unisce storia, sociologia, ampelografia e, sorprendentemente, anche il Blues, parallelo alla sofferenza degli schiavi siciliani delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

Il 21 febbraio 2025, durante il Symposio dei Blues & Wine Awards, si terrà una cena dedicata alle antiche Osterie, con un intervento del rinomato storico dell’economia Rosario Lentini, che introdurrà la storia dello zolfo nella Provincia di Agrigento in vista del convegno del giorno successivo. La cena offrirà piatti della tradizionale cucina accompagnati da oli nuovi e da selezionate etichette vinicole premiate con la Gran Menzione 2024. L’evento si svolgerà presso l’Osteria “Al Cacciatore” di Castrofilippo, gestita dalla famiglia Alessi.

Il 22 febbraio si svolgerà il XX Convegno di Ampelografia presso la Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto, incentrato sul libro dedicato alla storia del Nero d’Avola. Partecipano autorità locali, membri del Comitato Scientifico del Festival, tra cui esperti come il Dott. Rosario Lentini e il Dr. Luigi Salvo, oltre a giornalisti e ospiti del settore.

La serata culminerà con il Gran Gala del Vino e della Musica, parte della XXII Edizione del Blues & Wine Festival, che si terrà nel Castello Ducale Colonna di Joppolo Giancaxio (AG). L'evento, con ingresso alle 19.30, offrirà musica dal vivo, la proclamazione dei vini vincitori degli Awards e premi per artisti e professionisti del settore. Tra i finalisti, si segnalano lo spumante “V38AG” dell'Azienda Milazzo e le bollicine "Gran Cuvèe Marianna" di Arunda Vivaldi. La cena della serata sarà curata dalla proprietà del castello, con il supporto di partner pubblici e privati.

Quest'anno sono stati conferiti due prestigiosi Blues & Wine Awards Platinum. Il primo è stato dedicato al caro amico e icona della musica soul, Mr. Solomon Burke, scomparso in un tragico incidente aereo tra Los Angeles e Amsterdam pochi mesi prima della cerimonia di assegnazione dell’Award 2010. A consegnare questo importante riconoscimento è stata sua figlia Justice Melanie, rendendo omaggio non solo al padre, ma anche al legame fraterno tra Solomon Burke e Joe Castellano, a cui è dedicato il celebre brano “The King is Alive”.

Il secondo premio è andato ai talentuosi fratelli siciliani Carmelo e Michelangelo La Bionda, veri miti della disco music italiana e internazionale. Sebbene Carmelo non sia più tra noi, è un grande onore per il Festival ricordare l'impatto che questi straordinari artisti hanno avuto con successi come “One for me, one for you” e innumerevoli altri brani. Siamo felici di avere con noi Michelangelo, che rappresenta la straordinaria eredità musicale di questo duo leggendario.

L’evento si svolgerà presso il Castello Ducale Colonna di Joppolo, dove verrà creato uno scenario magnifico dalla proprietà di Massimo Firetto e il suo team. Non possiamo dimenticare le storiche aziende che, in alcuni casi, sono parte del Festival da ben 22 anni, risalendo alla sua prima edizione.

Per il 2024, è importante ricordare le splendide serate estive che si sono alternate tra la Scala dei Turchi di Realmonte (al Madison), il Relais dell’Azienda Olearia Principe di Aragona, le meravigliose Tenute Gigliotto vicino a Piazza Armerina e le affascinanti Tenute Lombardo di SuaMaestà650 a Serradifalco (CL). Quest'anno, inoltre, hanno partecipato anche altre grandi aziende come Planeta, Carlo Hauner, Principe di Corleone, Alessandro di Camporeale, Enza La Fauci e Ca'Avignone.

Questo il commento del Presidente e creatore del Blues & Wine Festival, Joe Castellano: “Nonostante quello che mi è successo anche fisicamente quest’anno, in ogni caso stiamo cercando di archiviare ancora stavolta una XXII Edizione veramente bella ed elegante, sia a livello musicale, che a livello vinicolo/olivicolo. Ho dovuto anche sorreggere il grandissimo impegno di creare un libro che per la prima volta raccontasse una vera storia del Nero d’Avola (fino ad oggi affidata spesso solo a delle mere credenze..) e di altre cose del vino siciliano affidate alla stessa Sicilia agricola, dell’isola a tutto tondo. Mentre creavo le pagine del libro ho notato, a poco a poco, che fautore di quell’opera dedicato al vino, alla fine fosse stato sempre il mio Blues - dice Joe Castellano . Ricollegare tassello per tassello a questa storia, è stato anche ripercorrerla in chiave archeologica e socio-antropografica. E’ stata per me un’emozione incredibile, che alla fine ha fatto ricollegare questa storia a quella della mia vita, della mia amata contrada Noce di Racalmuto e di meravigliosi amici, tra i quali anche un Maestro come Leonardo Sciascia. Gli Awards del 22 Febbraio, saranno destinati a questi tantissimi testimonial, produttori e giornalisti e attestano la prova dell’incredibile prestigio riconosciuto al Blues & Wine. Mi sono già complimentati con taluni Enti di Agrigento, che hanno letteralmente ignorato tutte le richieste del Blues & Wine che erano state inoltrate a potere inserirci nel programma di “Agrigento Capitale della Cultura 2025” . Visto l’esito devo forse ringraziare tale assoluta assenza . Faccio notare solo come ancora oggi (in programmazioni vecchie e nuove) chi gestisce la città di Agrigento ha ignorato 31 anni di leggendaria Joe Castellano Band, e 23 edizioni del più grande Wine Music Festival del mondo – quale è il Blues & Wine Soul Festival - , che annovera un Albo d’Oro ricco delle più importanti formazioni musicali della storia. L’insegnamento del Gattopardo, però, sempre trionfante nella storia delle cose di chi governa la Sicilia . Ma nonostante tutto, da Noi ha vinto sempre il Blues ed il nostro essere parte dei creatori di grande Bellezza … Anche la nostra nuova rubrica televisiva “Viaggiando nel Vino” ci sta dando degli stupendi risultati e delle prospettive molto molto interessanti “.