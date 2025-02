Incidente sulla 565 “di Castellamonte”: tratto chiuso al traffico per 500 metri

Un incidente ha temporaneamente interrotto la circolazione sulla strada statale 565 "di Castellamonte ", nel tratto di circa 500 metri all’interno della galleria Quagliuzzo, situata nel territorio comunale di Quagliuzzo . Tre autovetture sono rimaste coinvolte nell'incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare la sicurezza, il traffico è stato deviato sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi , con il personale Anas, le squadre del 118 e i vigili del fuoco che hanno gestito la situazione e lavorato per la riapertura della statale nel minor tempo possibile.

Anas, la società del Gruppo Fs Italiane, ricorda ai conducenti l'importanza di una guida responsabile.

