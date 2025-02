Cittadinanza e Ius Soli, al via il progetto "Torinesi dalla nascita"

Più di duecento studenti coinvolti nel progetto "Torinesi dalla nascita", il piano che traccia il percorso educativo sullo Ius Soli, realizzato dalla Circoscrizione 7 insieme ad Unicef, per sensibilizzare giovani e famiglie sul tema della cittadinanza. Cittadinanza e Ius Soli

La presentazione del progetto è andata in scena all'interno dell'istituto scolastico Giacosa, in via Messina 14. L'occasione ha dato l'opportunità agli studenti di assistere a una lezione sul tema, presentata da esponenti dell'Unicef, ma soprattutto di ascoltare due storie di ragazzi senza cittadinanza: il giurista Anass Hanafi e la cavaliera della Repubblica Fatima Zahra El Maliani.

"Questo incontro è l'occasione per una genuina riflessione rispetto a chi siamo, un'iniziativa che incastra le sue radici nei valori costituzionali e nei diritti dei ragazzi e della ragazze – ha spiegato Fatima Zahra El Maliani – Ma i diritti sono gli stessi per i ragazzi di Porta Palazzo? Chi sono i ragazzi di porta palazzo e chi possono essere nella vita? Siamo qui a dire loro che possono essere tutto quello che vogliono anche, senza averlo mai immaginato, Cavalieri della Repubblica".

"È un momento molto importante, è un pò come parlare con la me di 10 anni fa –continua Fatima – Se questa consapevolezza l'avessi avuta prima le cose sarebbero probabilmente andate nella stessa maniera, ma mi sarei probabilmente sentita più giusta in tanti contesti, e meno in dovere di smentire certezze sul mio conto e sul mio futuro". Una riflessione su educazione e diritti

"L'idea del progetto è di far conoscere agli studenti i principi costituenti della Repubblica italiana, di ricostruire un pensiero di cittadinanza e lavorare sul rendere consapevoli i cittadini italiani, de facto e non de iure, dei loro diritti e dei loro doveri – ha commentato il giurista Anass Hanafi – Insegnare questi argomenti agli studenti di oggi non è sempre facile, la soglia dell'attenzione è molto bassa ma è altrettanto vero che l'interesse dei ragazzi a conoscere le proprie identità, italiana e del paese di origine, è molto alta".

L'iniziativa è stata fortemente sostenuta dalla Circoscrizione 7 e da Unicef, dando così continuità agli obiettivi di Torino riguardo al tema della cittadinanza. Infatti, nell'aprile del 2024, la promozione dei valori del diritto di cittadinanza, secondo i principi dello Ius Soli e dello Ius Scholae, diventavano parte integrante delle finalità del Comune, codificate all’articolo 2 dello Statuto della Città di Torino. Dallo Ius Soli allo Ius Scholae

"Tre scuole, dieci classi e oltre duecento studenti, sono questi i numeri coinvolti nel progetto Torinesi dalla nascita – ha commentato la Coordinatrice alla Sottocommissione Multiculturalismo e Inclusione sociale in Circoscrizione 7, Ilaria Genovese – L'iniziativa vuole essere un percorso educativo e di divulgazione sul tema dello ius soli in alcune scuole della Circoscrizione 7, al fine di sensibilizzare e informare i più giovani e le rispettive famiglie sui temi della cittadinanza".