Egea Haffner, la bambina con la valigia simbolo dell'esodo istriano in Sala Rossa: "Nostra storia non sia dimenticata"

"Dietro questa foto c'è la tragedia di un intero popolo costretto all'esodo. La mia missione è fare in modo che la nostra storia non venga dimenticata: a volte a scuola non se ne parla". Ha la voce emozionata Egea Haffner, intervenuta in Sala Rossa per il 78° anniversario del Giorno del Ricordo. All'epoca aveva 4 anni e lo scatto che la ritrae - lei con un vestito, scarpette e calze bianche, una valigia con sopra il cartello "Esule giuliana n. 30001" ed un ombrello - è diventato il simbolo ell'esodo giuliano-dalmata.