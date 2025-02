Una storia lunga decenni: chiude la Gelateria delle Alpi. Chi entrerà nei ‘muri’ di proprietà del Comune? [FOTO]

Un altro pezzo di storia di Torino che abbassa la serranda . Questa volta a chiudere è un’attività che opera da decenni in una delle vie principali di Torino. Si tratta della Gelateria delle Alpi situata in via Po 18 , celebre rivendita di gelato artigianale, ma anche pasticceria, creperia e caffetteria, in un punto nevralgico della città.

Da inizio anno, come confermano anche i negozi confinanti, l'esercizio non ha più riaperto i battenti. Oltre alla lamiera abbassata sulla vetrina principale, anche le vetrate minori sono oscurate con dei teli che non permettono di vedere all’interno da oltre un mese. La società Gelateria delle Alpi è stata costituita più di 40 anni fa dal socio fondatore Gianfranco Balla . Punto di incontro di tutti i fruitori degli storici portici - caratterizzati da un tessuto commerciale molto fervido con circa 120 negozi tra Piazza Vittorio e Piazza Castello - la gelateria garantiva ristoro anche nelle ore più tarde , garantendo servizio, con orario continuato, tutti i giorni dalla mattina e fino all’una di notte. Non è dato sapere al momento se l’attività si trasferirà in un altro negozio o se la chiusura della società sia definitiva.

I muri del locale sono di proprietà comunale. Nei prossimi giorni si dovrebbe conoscerne il futuro, ma non dovrebbe rimanere vuoto a lungo. Sempre in via Po sono diverse le attività che in queste settimane hanno chiuso o sono in attesa di vedere un subentro. Ma è un processo normale, come spiegano gli stessi negozianti.

“Solitamente il turnover è fisiologico - commenta Alessandro Chiales presidente dei Commercianti di via Po - e riguarda circa il 5% dei negozi di un quartiere. Ci sono dei tempi tecnici per il subentro delle attività. Quelli che oggi si vedono chiusi non lo rimarranno a lungo.”