C’è voglia di basket a Torino sud, ecco tutti i campi che cambiano look

Fare “due tiri” all’aperto non passa mai di moda, nemmeno nell’epoca dei social network. E così per accontentare i tanti ragazzini di periferia in cerca di qualche ora di divertimento pomeridiano, la Circoscrizione 2 ha dato il via libera a una serie di interventi di messa in sicurezza delle piastre sportive presenti sul suo territorio. Un piccolo programma con restyling attesi da tempo.

Finalmente il Tina Anselmi

Il campo da basket in cemento del giardinetto intitolato a Tina Anselmi, nel quartiere Santa Rita, ha di nuovo i suoi canestri. Nelle scorse settimane, infatti, sono partiti i primi cantieri tra via Buenos Aires e via San Marino con la sostituzione dei due tabelloni. Rotti da almeno tre anni.

In futuro, inoltre, verrà effettuato un secondo intervento, la sostituzione della recinzione, di cui non c’è più traccia da tempo. A due passi, ricordiamolo, sono anche presenti i resti della vecchia bocciofila (bruciata e poi abbattuta) che presto verranno portati via per permettere ai giovani di giocare in sicurezza.

Gli altri campetti

Per gli amanti della palla a spicchi, tuttavia, non finisce qui. In tutto il territorio della Circoscrizione 2 è stato riparato anche il canestro di via Rismondo angolo via Millelire, a Mirafiori Sud, mentre un doppio intervento è stato portato a termine in via Geymonat (compreso ripristino dei tabelloni). In programma altre due operazioni: in via Artom e in via Dina angolo via San Remo (vicino piazza Livio Bianco) dove da tempo è presente una piastra ridotta in condizioni critiche.

“Sono già stati acquistati tabelloni e canestri - spiega il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 2, Massimo Sola - ma al momento risultano impossibili da sistemare, bisogna rimuovere la struttura e collocarne una nuova”. Intervento che dovrebbe essere completato con i fondi della Compagnia di San Paolo nell’ambito del patto di collaborazione “Per abitare Mirafiori”.