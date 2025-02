Dalle aree giochi alle aiuole, così la Circoscrizione 1 si rifà il look [FOTO]

Giochi, giardini e panchine. La Circoscrizione 1, a tutto il 2024, ha tirato a lucido il suo arredo, senza lasciare niente al caso. Cresciuta la spesa sul verde, arrivata a 168mila euro, comprendente tutta la attività ordinaria programmata (circa 100mila), gli arredi (15mila) e l’ordinaria extra programmazione (53mila).

Eseguiti lavori su sfalci, per un totale di quattro interventi, potature e raccolte foglie. Ma sono soprattutto tre gli interventi (progettati) degni di nota: i lavori su via Calandra, via Magellano e i giardini Geuna.

La nuova via Calandra

La riqualificazione della piccola via Calandra, dove da tempo è in corso un progetto di cittadinanza attiva, ha portato alla creazione di una nuova aiuola (di forma triangolare), alla messa a dimora di 9 piante di Lagerstroemia indica e alla messa a dimora di 193 piante di ipericum hidecote con posa di uno strato di corteccia a protezione del suolo per contrastare la crescita delle piante invasive.

Un percorso molto apprezzato dai residenti, già autori di due iniziative di pregio: la rigenerazione dell’aiuola all’ingresso della via e la posa di vasi lungo il marciapiede con il supporto didattico dell’Orto Botanico di Torino. In via Magellano, invece, sono state riqualificate quattro aiuole, nei quadranti più elevati, con messa a dimora di specie arbustive dai colori molto sgarcianti, messa a dimora di 15 pianti di bibiscus syriacus e semina del prato. Tre nuove aiuole anche per i giardini Geuna, di aspetto simile a quelle di via Magellano.

Giochi e panchine

La Circoscrizione ha poi avuto il suo bel da fare per riparare tutte le panchine in cattivo stato. Di quelle a tre assi, 256 danneggiate (la metà) sono state ripristinate. Di quelle a 23 listelli, invece, sistemate 195 su 237. E con il nuovo appalto è stata eseguita una nuova fornitura di ulteriori 230 assi e 200 listelli. Significativi gli interventi sulle aree gioco.

Ai giardini del Fante sono state ripristinare alcune attrezzature riservate al fitness e arriverà una doppia altalena inclusiva con nuova piattaforma (a cesto), pavimentazione anti-trauma e cordolatura in pietra. L’area su cui sorgerà la nuova struttura verrà completamente smantellata. Il tutto al costo di 28mila euro.

Impegno concreto

Un secondo importante intervento, del valore di 8mila euro, è stato eseguito ai giardini Guglielminetti dove comparirà un gioco inclusivo “a bilico” che sostituirà quello precedente, ormai usurato.

“Grazie agli interventi di manutenzione e riqualificazione realizzati - affermano il Coordinatore ai Lavori Pubblici, Francesco Martinez, e il Coordinatore all’Ambiente, Enrico Tamburini - rinnoviamo l’impegno costante della Circoscrizione 1 per la cura e la qualità dello spazio pubblico. In particolare, anche grazie allo stanziamento di risorse straordinarie, confermiamo l’attenzione per le aree gioco circoscrizionali”.