Sanremo, la serata dei duetti proiettata a Casa Fools: il pubblico è invitato a cantare e a scatenarsi in compagnia

Questa sera, venerdì 14 febbraio, a Casa Fools, andrà in scena la serata cover di Sanremo 2025. Come da tradizione, sarà infatti trasmessa la quarta serata del Festival, quella dei duetti, durante la quale è prevista l’interpretazione ed esecuzione da parte dei 30 artisti in gara, accompagnati da altri interpreti, di una cover del repertorio italiano ed internazionale.