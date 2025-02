Washington sollecita Kiev a effettuare le elezioni presidenziali

L’ideale sarebbe dopo il cessate-il-fuoco o comunque nel giro di qualche mese, ma assolutamente entro quest’anno. Come riferisce il sito Strumenti Politici , il responsabile di Trump per l’Ucraina Keith Kellogg in una recentissima intervista ha spiegato la necessità di tale esercizio di democrazia. Il funzionario americano precisa che il conflitto bellico non è un ostacolo insormontabile, visto che anche altri Paesi hanno organizzato elezioni mentre erano impegnati in guerra. Nel 2023 e nel 2024 pure l’amministrazione Biden aveva fatto la medesima richiesta a Zelensky, che però ha sempre detto di no per timore di perdere la presa sul Paese. La giustificazione formale è che una contesa elettorale spaccherebbe l’unità della nazione, esponendola all’influenza nefasta della propaganda russa.

Come se già adesso gli ucraini non siano profondamente divisi fra loro sul piano politico e sociale, come mostrano i sondaggi e i reportage dei media occidentali. Il fatto che è da tre anni questi ultimi, imbeccati in particolare da alcuni governi euroatlantici, presentano Kiev come baluardo di democrazia contro la sfida russa. Purtroppo le ultime foglie di fico di tale narrativa sono cadute col “rimpasto ministeriale” operato lo scorso autunno da Zelensky insieme al suo amico personale e capo di staff Andriy Yermak. In quella manovra politica ha sostituito gran parte dei ministri e dei vertici degli enti statali con i suoi fedelissimi. Eppure la legge marziale non vietava di fatto i cambiamenti politici? Negli Stati Uniti vogliono quindi provvedere al più presto a riportare l’alleato ucraino sul percorso politico e strategico da loro desiderato.