Lopez-Solenghi, Concato, Dix, ma anche Veltroni: i prossimi appuntamenti al Teatro Colosseo

Musica, risate, one man show e canzoni che hanno fatto la storia: è il mix di ingredienti che gli spettatori troveranno serviti sulla tavola del Teatro Colosseo nei prossimi giorni. Il cartellone della sala di via Madama Cristina offre infatti spettacoli e concerti per tutti i gusti.

Giovedì 13 e venerdì 14 febbraio ore 20.30

MASSIMO LOPEZ TULLIO SOLENGHI

In "Dove eravamo rimasti", Lopez e Solenghi ritrovano il loro straordinario repertorio con l’ausilio della Jazz Company, diretta da Gabriele Comeglio. Fra gag e personaggi irresistibili, sketches e canzoni cantate magistralmente, lo spettacolo è un vero rendez vous con il pubblico in cui si ride, si sorride, ci si emoziona per il ricordo di Anna Marchesini. Uno show brillantemente comico, dove i personaggi come Sgarbi, il Presidente Mattarella, Papa Bergoglio, Maurizio Costanzo, Papa Ratzinger, il giornalista Mughini fanno irruzione sulla scena proprio come in una riuscitissima festa di famiglia.

Sabato 15 febbraio ore 20.30

FABIO CONCATO



"Altro di me Tour 2025" è il nuovo capitolo della lunga storia musicale di Fabio Concato e prende ispirazione dalla canzone omonima dell'album "Tutto qua" del 2012. L'artista esprime così un desiderio: scegliere dal catalogo immenso delle sue 150 canzoni brani non eseguiti da tempo per proporli al pubblico condividendo sorpresa, emozioni, ricordi nella riscoperta di atmosfere musicali dove insieme ai grandi classici ci si possa ritrovare come "vecchi amici". Una buona occasione per riscoprire piccoli-grandi capolavori a firma di una delle più belle certezze della musica d’autore italiana. Lo accompagnano gli storici amici Musici: Ornella D'Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Domenica 16 febbraio ore 18

GIOELE DIX



In occasione del ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, Gioele Dix gli rende omaggio in uno spettacolo costruito come un insolito itinerario all’interno del suo teatro-canzone insieme a Sandro Luporini con tantissimi inediti recuperati anche grazie alla collaborazione con la Fondazione Gaber. "Ma per fortuna che c’era il Gaber" è uno spettacolo speciale, appassionato e originale, nel quale convivono sorprese (un esilarante monologo inedito sulla Rivoluzione d’Ottobre) e rievocazioni personali (il primo incontro tra Gaber e Dix nella hall di un albergo di Mestre), brani d’annata (Il Riccardo, Barbera e champagne) e bozze di canzoni tipicamente alla Gaber-Luporini (Appunti di democrazia). In scena nella doppia veste di attore e di cantante, Gioele Dix è accompagnato Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre.

Lunedì 17 e martedì 18 febbraio ore 20.30

STEFANO NAZZI



Seconda e terza data sold out per il giornalista esperto di cronaca nera e giudiziaria, noto per il suo approccio approfondito e analitico ai casi più complessi della storia italiana. Autore del seguitissimo podcast "Indagini" de Il Post, porta in scena lo stesso approccio per raccontare con precisione le vicende criminali e i loro protagonisti, esplorando dinamiche, motivazioni e conseguenze.

Mercoledì 19 febbraio ore 20.30

WALTER VELTRONI



Un grande protagonista della storia politica e della cultura italiana si mette in gioco e sale sul palco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso in un progetto di vasto respiro, che mette al centro il fattore umano ed emotivo al di là della semplice cronaca. Lo spettacolo ripercorre la storia di quello che abbiamo vissuto, di come siamo cambiati, attraverso la più semplice e nobile delle forme: il racconto. Un racconto carico di tensione e di emozione, fatto di ricordi personali che diventano collettivi. Dagli anni Sessanta fino agli anni Duemila, dalla Seicento alle Torri gemelle…un viaggio emozionale e di coscienza condotto decennio per decennio.

Giovedì 20 febbraio ore 20,30

ANDREA MORRICONE



Dopo il successo del tour mondiale celebrativo della musica da film del padre Ennio Morricone con la Grande Orchestra, Andrea torna in Italia con un emozionante viaggio attraverso la musica italiana del cinema. Uno spettacolo per due pianoforti accompagnato dalla virtuosa Cecilia Grillo e dal baritono Alessio Quaresima Escobar, Andrea Morricone ripropone le sue musiche e quelle del Maestro Ennio Morricone. Fra aneddoti sconosciuti sul grande Maestro e sulle sue collaborazioni con registi e attori, lo spettacolo è anche arricchito da video e immagini dall’archivio di famiglia.



