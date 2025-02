M5S del Pinerolese: Umberto Cavaliere nuovo referente territoriale

Il Movimento 5 Stelle del Pinerolese ha cambiato i suoi referenti. La scorsa settimana gli attivisti hanno scelto come rappresentante territoriale Umberto Cavaliere. Al suo fianco per un anno, con possibilità di rinnovo, ci saranno Silvia Battistini (giovani), Walter Tablin (progetti) e Vincenzo Massimino (formazione).

Cavaliere, 38 anni, sposato con Rita e padre di un bimbo e una bimba, prende il posto di Marco Inghes, ex consigliere comunale che ha guidato il Movimento nella stagione delicata della Costituente, che ha coinvolto gli iscritti su scelte strategiche come l’eliminazione del limite dei due mandati e che ha visto la contrapposizione tra l’ex premier Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo.

“È stato un anno impegnativo perché il Movimento si è dotato di una nuova struttura, cercando di coinvolgere maggiormente i suoi iscritti e lavorando sulla formazione – traccia un bilancio Inghes –. Il punto più critico è stata la spaccatura tra Grillo e Conte, ma le uscite infelici di Grillo hanno compattato il Movimento perché non tenevano conto dell’impegno che è stato messo nel realizzare la Costituente e chiamare gli iscritti al voto”. Il referente uscente è contento del cambio di guida, perché “è importante che l’impegno non sia sulle spalle di pochi e in tanti facciano esperienza politica”.

Cavaliere, da tempo è attivo nel Movimento ed è stato candidato alle ultime Regionali, residente a Secondo di Pinerolo, è molto attivo in città perché fino al 2022 è stato alpino del Terzo reggimento pinerolese, poi ha scelto di lavorare sempre per il Ministero della Difesa, ma come civile e si occupa del Museo dell’Arma di Cavalleria.

“La struttura del Movimento ora ha le gambe per muoversi e bisogna già lavorare per le Amministrative del 2027” indica la strada Cavaliere. L’ambito di confronto sarà quello del centrosinistra, perché “le posizioni del centrodestra in città sono lontane dalla nostra visione. Non possiamo parlare con chi critica la ciclabile, non si batte per il miglioramento del servizio ferroviario…”. Lo sguardo è quindi alle forze politiche consolidate, come il Pd, ma anche alle anime della sinistra cittadina, alle associazioni e al mondo sindacale.