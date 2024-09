Teatro, la Follia è protagonista della rassegna “Bargigli e Pregiudizi”

Il 17 settembre al Teatro Gobetti di Torino (ore 21) Il Tango delle Rose apre la VI edizione della Rassegna “Bargigli e Pregiudizi”. Ideata da Anna Cuculo, quest’anno la rassegna esplora le varie sfaccettature della Follia per celebrare il centenario della nascita di Franco Basaglia, figura chiave nella psichiatrica italiana, la cui riforma oggi è messa in discussione da un nuovo decreto-legge. Gli spettacoli si protrarranno fino al 10 novembre proponendo altri quattro appuntamenti teatrali (al teatro Astra e al Piccolo Teatro Comico di Torino) e una proiezione cinematografica (all’Unione Culturale Torino).

“Questa edizione di Bargigli e Pregiudizi offre una riflessione profonda sulla follia, con opere che spaziano dal dramma alla commedia, dal classico al contemporaneo, contribuendo a mantenere viva la memoria delle ingiustizie del passato» dichiara Anna Cuculo .

La rassegna affronta la Follia in tutte le sue accezioni: dall’indagine del pensiero più intimo dell'essere umano e il suo rapporto con la ragione e il divino, fino alla vera pazzia, passando attraverso quella presunta. È anche un richiamo alla necessità di indispensabili miglioramenti di fronte all’attuale stato di debolezza dei Dipartimenti di Salute Mentale e all’inaccettabile condizione di abbandono dei malati o di prestazioni frammentate, per lo più farmacologiche. Un tema di particolare interesse in un momento in cui il disegno di legge S. 1179/2024 “Disposizioni in materia di tutela della salute mentale”, presentato il 27 giugno dal senatore Zaffini, propone soluzioni che tornano al controllo e alla custodia della persona con sofferenza psichica. Dunque, un passo indietro rispetto alla Legge Basaglia, verso quella psichiatria manicomiale controllata da Viminale e Potere giudiziario, raccontata proprio dalla rassegna.