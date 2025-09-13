Pipette per il Crack a Torino, FdI chiede lo stop al progetto di distribuzione

“Stoppare immediatamente il progetto per la distribuzione di pipette per crack a San Salvario”. È quanto ha dichiarato Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in riferimento a un’iniziativa ipotizzata dall’Asl torinese.

Secondo Montaruli, la distribuzione di questi strumenti "non risolve il problema droga e può attirare nuovi tossicodipendenti", aggiungendo che "l’ideologia delle pipette non ci appartiene e faremo di tutto perché non trovi terreno nella nostra città". La deputata ha ribadito la contrarietà del suo partito a qualsiasi iniziativa che, a loro giudizio, incentiverebbe l’uso di sostanze, senza incidere sulla prevenzione e creando possibili disagi sul territorio.

FdI annuncia inoltre che, in caso di seguito all’iniziativa da parte dell’Asl, è pronta a intervenire con tutte le vie possibili per fermare il progetto.