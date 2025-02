Con il progetto Zeta Lab Torino lavora per favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica

Sostenere la partecipazione dei e delle giovani alla vita delle istituzioni locali, incrementandone il protagonismo nella vita politica e sociale anche della propria comunità locale, favorendo lo sviluppo di azioni per la promozione di percorsi di cittadinanza attiva.

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro di concerto con l’assessora Carlotta Salerno, ha approvato il progetto Zeta Lab.

La Città di Torino ha aderito al bando della Regione Piemonte rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per favorire la partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento.

Il Progetto Zeta Lab, candidato dalla Città in qualità di capofila, ha come obiettivo la promozione della cittadinanza attiva, educazione civica, protagonismo giovanile finalizzato alla partecipazione effettiva dei/delle giovani ai processi decisionali locali.

Già in sede di candidatura del progetto, la Città di Torino ha individuato in ANCI - Piemonte un partner fondamentale per lo sviluppo delle azioni progettuali poiché come da Statuto, è l’ente che rappresenta il sistema dei comuni piemontesi e rientra tra suoi i fini istituzionali la “diffusione dell’educazione civica per incrementare la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della propria Regione”.

Inoltre per la realizzazione di alcune delle attività progettuali e in particolare di carattere formativo, la Città intende collaborare con il Politecnico di Torino nell’interesse comune di promuovere azioni che favoriscano il civismo, la coesione, la cittadinanza attiva, il protagonismo giovanile delle future generazioni.

Le azioni del progetto Zeta Lab prevedono workshop teorico-pratici per oltre 15 beneficiari/e tra amministratori/trici under 35 e giovani 20/29 per avvicinarli a percorsi di cittadinanza attiva; un corso di formazione specialistica “proteggere il futuro” per oltre 15 partecipanti tra amministratori under 35 e giovani tra i 20 ed i 29 anni finalizzato ad illustrare le tecniche di partecipazione; podcast attinenti agli argomenti del corso di formazione “immaginare il futuro” e azioni di disseminazione quali pubblicazione e diffusione della reportistica finale.