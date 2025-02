Gestione e Promozione del Sistema Montano: pochi giorni per iscriversi al master nato con la collaborazione di Uncem e Ancim

Il Master è organizzato dalla SAA-School of Management in collaborazione con UNCEM, ANCIM - Associazione Nazionale Comuni Isole Minori ed è gestito dal COREP. Tutte le informazioni a questo link: https://www.corep.it/manager-sistemi-territoriali-2025





In particolare, gli studenti diplomati al Master - che avrà lezioni erogate in forma on line - potranno rispondere ai seguenti profili professionali: esperti in progettazione, gestione e promozione dello sviluppo sostenibile del Sistema Montano: in Italia, negli uffici pubblici di progettazione per lo sviluppo territoriale, negli enti consortili ed unioni di comuni e nelle cooperative di sviluppo, negli enti transfrontalieri; all'estero come operatore o coordinatore di progetti di sviluppo territoriale montano; manager in progettazione, gestione e promozione del Sistema Montano in supporto alle Amministrazioni pubbliche, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi ed alle Associazioni imprenditoriali montane; esperti di lobbying, advocacy e fundraising sulle cause strutturali dello scarso sviluppo integrato dei territori montani; trainer e tutor in educazione alla cittadinanza responsabile rispetto alle tematiche di sviluppo sostenibile.