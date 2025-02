Spettacoli, safari urbani, laboratori musicali e una mostra: l'Accademia dei Folli presenta la seconda edizione di Tracks

Domenica 16 febbraio inizia la seconda stagione di T.R.A.C.K.S. - Trasformazione, Radicamento, Arte, Contemporaneità, Knowledge Sharing, progetto culturale multidisciplinare della compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli, vincitore del bando "Torino, che cultura!", della Città di Torino.

Dal 16 febbraio al 22 novembre sono in programma spettacoli teatrali, passeggiate urbane, laboratori nelle scuole con un evento finale di restituzione e l’inaugurazione di una mostra tematica. Il progetto affronta anche quest’anno alcuni degli obiettivi chiave dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Nel 2025 il focus è su Lavoro dignitoso e crescita economica, Uguaglianza di genere, Uso sostenibile degli ecosistemi terrestri.

URBANTRACKS – PASSEGGIATE URBANE A TORINO

Sono in programma quattro safari urbani in quattro domeniche – 16 febbraio, 16 marzo, 11 maggio, 19 ottobre - per esplorare luoghi chiave della città, scoprire realtà e associazioni del territorio e catturare storie legate alle sfide globali dell’Agenda 2030, sotto la guida esperta di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. L’approccio è multisensoriale e multidisciplinare: durante ogni passeggiata, infatti, il pubblico può assistere a pillole teatrali degli attori dell’Accademia dei Folli e a interventi musicali dei musicisti di Estemporanea; i fotografi della Scuola Internazionale di Comics di Torino guidano i partecipanti nella realizzazione degli scatti, mentre una docente di Scuola Holden stimola il pubblico a scrivere note e pensieri sui luoghi visitati: le foto e le note testuali faranno parte di una mostra finale che verrà inaugurata il 22 novembre. Le passeggiate sono gratuite, iniziano alle 15 e si concludono alle 17.30.

LIVETRACKS – RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI

Al termine di ogni safari urbano, alle ore 18, è in programma uno spettacolo teatrale tematico, che ruota intorno a uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 identificati dal progetto. Sono stati selezionati cinque titoli di altrettante Compagnie teatrali nazionali: domenica 16 febbraio Cabiria Teatro (Novara) presenta La banalità del mare; il 16 marzo la compagnia Mulino ad arte di Piossasco porta in scena Margherito – c’è tempo per tornare a casa; l’11 maggio Modus Teatro (Verona) propone Frida, una bomba avvolta in un nastro di seta, spettacolo dedicato a Frida Kahlo; il 19 ottobre è protagonista la compagnia torinese Onda Larsen, con Resti Umani; a chiudere il cartellone, il 31 ottobre, Binario 7 (Monza), con La casa degli spiriti, tratto dal celebre romanzo di Isabel Allende.

Gli spettacoli si svolgono tutti al Teatro Studio Bunker di via Niccolò Paganini 0/200, Torino. Ingresso 10 euro, ridotto a 5 per i partecipanti ai safari urbani del pomeriggio (escluso lo spettacolo di venerdì 31 ottobre che non è preceduto dalla passeggiata).

EDUTRACKS - LABORATORI MUSICALI NELLE SCUOLE

Edutracks è un percorso educativo rivolto alle scuole primarie che coinvolge quattro classi in altrettanti laboratori tematici. A ogni classe viene affidata una delle sfide globali individuate dal progetto. L’attività in classe è preceduta da una matinée scolastica a cura di Santibriganti Teatro con lo spettacolo Agatina e Petronilla, legato all’obiettivo 15 dell’Agenda 2030: uso sostenibile degli ecosistemi terrestri.

I laboratori sono in programma tra ottobre e dicembre e hanno una durata di 10 ore; sotto la guida di formatori di Legambiente, docenti di musica di Estemporanea e docenti di scrittura della Scuola Holden, i ragazzi diventano parolieri e melodisti, realizzando una canzone che rifletta il loro punto di vista. Gli elaborati musicali saranno una vera e propria colonna sonora sostenibile, in quanto gli strumenti musicali saranno ricavati da materiali di plastica di riciclo. Il percorso si conclude il 5 dicembre con uno spettacolo musicale di restituzione dei lavori effettuati nei mesi precedenti, in programma alla Boule di Estemporanea.

TRACKSHIBITION – LA MOSTRA

Tackshibition è un'immersione nei quartieri esplorati durante i safari urbani di Urbantracks. La mostra ospita gli scatti e le note testuali dei partecipanti ai safari urbani, che diventano in questo modo attori nel processo di esplorazione culturale. Lo spazio espositivo della mostra verrà selezionato attraverso una call dedicata; l’evento di inaugurazione è in programma sabato 22 novembre 2025 ed è progettato per coinvolgere la comunità locale, creando un'occasione di condivisione di esperienze culturali e artistiche.