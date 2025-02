Teleriscaldamento, ecco il bonus Iren per i torinesi in difficoltà con le bollette: le info

Anche nel 2025, per gli utenti del teleriscaldamento, arriva il bonus Iren contro il caro-energia. Da questa mattina i torinesi in difficoltà economica potranno compilare il form, per ottenere lo sconto in bolletta.

Come fare domanda

La domanda potrà essere fatta online e direttamente attraverso i canali Iren: per procedere occorre avere l’attestazione ISEE, oltre al numero cliente e codice contratto (indicati in bolletta) e copia di un documento di identità in coso di validità. Per i clienti che hanno già ottenuto il Bonus per la stagione termica 2023-2024 è stata predisposta una procedura semplificata.

Restano attivi, inoltre, tutti i punti di contatto tradizionali a disposizione dei cittadini: oltre al numero verde 800969696 e Whatsapp 3771227905, per ricevere informazioni e supporto i cittadini possono recarsi negli sportelli territoriali Iren.

Chi ne ha diritto

Potranno chiedere l'agevolazione i nuclei famigliari con ISEE non superiore a 9.530 €: a loro sarà riconosciuto un bonus pari a 149 euro per famiglie fino a 4 componenti oppure di 168 euro per le famiglie con oltre 4 componenti. Quelle con un ISEE tra 9.530 € e 15.000 € potranno ottenere uno sconto pari a 119 euro per le famiglie fino a 4 componenti oppure di 134 euro per le famiglie con oltre 4 componenti.

Le famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore a 20.000 €, potranno ottenere un bonus pari a 168 euro

Il sostegno potrà essere richiesto entro il 31 marzo, per la stagione termica 2024/2025.

Come verrà versato

Per i cittadini che dovessero risultare idonei, il Bonus sarà corrisposto a partire dai 3 mesi successivi alla scadenza della presentazione della domanda direttamente in bolletta come sconto commerciale sui consumi effettuati. Per i clienti con contratto condominiale centralizzato, verranno inviate apposite comunicazioni anche agli amministratori di condominio, che riceveranno tutte le informazioni necessarie per riconoscere autonomamente il Bonus ai cittadini interessati.

Link al form: https://www.irenlucegas.it/consigli-utili/bonus-e-agevolazioni/bonus-riscaldamento

Bonus da tre stagioni