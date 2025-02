Passione auto: dal 4 al 6 aprile a Lingotto Fiere la seconda edizione di Auto Moto Turin Show

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2024 (oltre 22.000 visitatori in tre giorni), torna AMTS - Auto Moto Turin Show, l’evento organizzato da GL events Italia dedicato alla passione per le due e quattro ruote che rinnova la vocazione automobilistica della città. Dal 4 al 6 aprile 2025, Lingotto Fiere di Torino ospita la nuova edizione dell’evento che si preannuncia ancora più ricco di contenuti e spettacolo.

Un’esperienza a 360° nel mondo dell’auto e della moto

AMTS si conferma per il 2025 punto di incontro per aziende, esperti, appassionati e professionisti, unendo tradizione e modernità in un evento imperdibile. L’evento intende consolidare il successo dell’esordio grazie a nuovi spazi dedicati ai contenuti classici e heritage, accogliendo club, istituzioni come ASI, modellismo, carrozzieri del design torinese e collezionisti, per una celebrazione della storia e dell’eccellenza automobilistica della città.





AMTS 2025 offre inoltre un’ampia esposizione di veicoli all’avanguardia, dalle ultime novità di mercato ai prototipi innovativi, con un focus speciale su sostenibilità e tecnologie emergenti.

«Il nostro obiettivo è offrire un evento coinvolgente, in una location perfetta per celebrare la passione per auto e moto – commenta Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –. Per questo AMTS è soprattutto adrenalina e coinvolgimento: i visitatori possono vivere esperienze immersive uniche, con test drive, workshop e attività interattive che permettono di mettersi alla guida, provare la potenza dei motori e scoprire in prima persona il passato e il futuro della mobilità, sempre in totale sicurezza».

Le aree tematiche dell’evento

Il fascino senza tempo dell’automobilismo classico, con un’area dedicata alla storia, al design e all’heritage automotive. Mostra scambio, modellismo e spazi per collezionisti arricchiranno l’esperienza.

Supercar, veicoli sportivi, off-road e minicar: uno spazio che celebra innovazione e performance, con esposizioni dedicate ai brand iconici e alla mobilità sostenibile.

L’universo del tuning e delle personalizzazioni prende vita con auto modificate, supercar esclusive e spettacoli dal vivo con ospiti speciali. Confermata la collaborazione con ETT Expo Tuning Torino, con esposizioni e contest che celebrano creatività e innovazione tecnica.

Nell’area esterna, la spettacolare Pista Oval è il palcoscenico di drifting, taxi drift, show mozzafiato ed esibizioni acrobatiche.





L’Area Foodtruck offre un’ampia selezione di street food per una pausa all’insegna della qualità e della convivialità.



Biglietteria: prezzi e riduzioni

Online fino al 4 marzo:

Biglietto intero: €15

Convenzioni**: €12

Abbonamento 3 giorni: €30

Online dal 5 marzo:

Biglietto intero: €18

Convenzioni**: €15

Abbonamento 3 giorni: €35

In loco:

Biglietto intero: €20

Ridotto*: €15

Convenzioni**: €17

Scuole: €8

*Ridotto: accompagnatori di bambini dai 6 ai 15 anni compiuti, persone con disabilità. **Convenzioni: ACI, ASI, Museo Nazionale dell’Automobile, Bartolini&Mauri (presentando APP o tessera in cassa).