Dalla gloria della Juve alla lotta per la vita a una casa popolare: la parabola di Stefano Tacconi

Un nuovo capitolo della sua movimentata vita, che dalla gloria della Juve capace di vincere tutto negli anni Ottanta, l'ha portata a rischiare la morte poco meno di tre anni fa, quando venne colto da ictus a margine di un evento benefico ad Asti.

Poi la lunga e faticosa ripresa e adesso per Stefano Tacconi la vita ricomincia da una casa popolare a Milano. A seguito di quanto gli è successo, la seconda moglie Laura Speranza ha presentato domanda per un alloggio popolare e, avendo i requisiti necessari, alla fine ha avuto la casa.

In genere i tempi di attesa per cambiare un alloggio di questo genere sono lunghi, ma è probabile che le condizioni dell'ex portiere (a lungo costretto su una sedia a rotelle, dopo il malore accusato nel 2022) gli possano consentire una deroga per portarne entrare in possesso in tempi più rapidi.