Torino tra le città segnalate da Forbes America: “Una città elegante, magica, non affollata”

C’è anche Torino tra le città segnalate da Forbes America in cui andare in vacanza per seguire i Festival di musica elettronica. La rivista statunitense ha menzionato il Kappa FuturFestival tra gli eventi da non perdere nel 2025.

"Città elegante e magica"

Il giornalista Everett Porter descrive Torino come “una elegante città italiana magica e senza folle, con vaste piazze, portici e cafè in stile art nouveau con sullo sfondo le Alpi innevate. Questa regione italiana merita una visita a prescindere dal Festival”.