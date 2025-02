Pianezza, accordo tra il Comune e i sindacati di Cgil, Cisl e Uil per migliorare i servizi

L’Amministrazione Comunale di Pianezza ha sottoscritto ieri un accordo sindacale con Cgil, Cisl e Uil e le categorie dei pensionati dei confederali. Questo accordo rappresenta un passo significativo per condividere e definire le politiche del Comune di Pianezza per la tutela dei cittadini, il miglioramento della qualità dei servizi e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.



L’accordo sarà parte integrante del Bilancio Comunale 2025, e rispecchia le scelte e gli impegni concreti dell’Amministrazione in termini di investimenti, welfare, sviluppo del territorio e servizi alla cittadinanza. Il bilancio del Comune di Pianezza rappresenta l’attuazione dell’accordo sindacale, perché le risorse disponibili vengono allocate proprio in base alle esigenze emerse nel confronto con le parti sociali. "Abbiamo tradotto in scelte di bilancio gli impegni presi con i Sindacati – spiegano il sindaco Antonio Castello e l’assessore al Bilancio Luigi Piccolo –. Questo significa che il nostro piano di investimenti, le agevolazioni fiscali, le politiche per il lavoro e per i servizi sociali non sono solo dichiarazioni di intenti, ma azioni concrete che troveranno attuazione nelle nostre politiche Comunali".