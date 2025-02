Sei milioni per rinnovare due eccellenze: pubblico e privato uniti per Sant’Anna e Regina Margherita

Circa sei milioni di euro per realizzare il nuovo Day Hospital Pediatrico Multispecialistico oltre al potenziamento dell'hub di eccellenza per la chirurgia ginecologica, affiancato da un centro di formazione avanzata. È il nuovo progetto per rafforzare le due eccellenze della sanità torinese (ma non solo) presentato oggi, giovedì 13 febbraio, al 41° piano del Grattacielo della Regione.

Il tutto reso possibile da Fondazione Compagnia di San Paolo e di Intesa Sanpaolo (che hanno contribuito con cinque milioni di euro), e con un co-finanziamento congiunto di ADISCO Sezione Piemonte O.D.V. e della Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus.

Cosi si ‘rinforzano’ due eccellenze

Collocato al terzo piano dell’Ospedale Infantile Regina Margherita la ristrutturazione del Day Hospital interesserà un’area di circa 1250 mq e ha tra gli obiettivi quello di incrementare le prestazioni annuali passando dalle 30mila a 40mila. Verranno introdotti percorsi dedicati per i pazienti di Malattie Infettive con l’ampliamento dei posti letto da 11 a 15 e delle sale visita da 13 a 19, una stanza a pressione negativa per i potenzialmente contagiosi e nuovi punti di accoglienza.

"Al centro di questa visione - commenta Francesca Lavazza, Presidente di ADISCO Sezione Piemonte O.D.V. - c’è la trasformazione dei reparti in veri e propri 'luoghi che curano', principio cardine dell’impegno di ADISCO Sezione Piemonte, che valorizza il ruolo dell’ambiente nel processo di cura, promuovendo il benessere dei bambini a tutto tondo”.

Un intervento che per la dottoressa Franca Fagioli, direttore di Dipartimento del Regina Margherita, rappresenta “un passo fondamentale nell’evoluzione delle cure pediatriche per patologie che sono sempre più complesse e che richiedono un approccio altamente specializzato e personalizzato”.

Al Sant’Anna saranno acquistate una piattaforma robotica per la chirurgia ginecologica oltre a nuove attrezzature per la chirurgia endoscopica e l’ecografia ginecolgica e un innovativo sistema per la gestione in streaming delle informazioni audiovisive. In questo modo l’attività chirurgica potrà aumentare del 40%.

"Un salto di qualità - ha affermato la professoressa Chiara Benedetto, Presidente Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus - nella chirurgia ginecologica “di precisione” permetterà di ottimizzare la gestione clinica e organizzativa del percorso assistenziale per le donne affette da patologie ginecologiche oncologiche, uro-ginecologiche e benigne complesse”.

Riboldi e Cirio: “Virtuosa collaborazione pubblico-privato"

“Come in altre occasioni, anche in questo caso abbiamo un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private che si uniscono per un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita di donne, bambini e delle loro famiglie”, hanno dichiarato il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore alla Sanità Federico Riboldi.