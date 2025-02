"Con Mollica o Senza" apre a Torino: code infinite per i primi panini “virali” [FOTO E VIDEO]

Selfie, applausi, ovazioni. Ma soprattutto code infinite. Ha aperto i battenti sotto la Mole il nuovo negozio della catena di Con Mollica o Senza, diventata virale sui social grazie a un apprezzamento presso le nuove generazioni che va ben oltre la qualità (notevole, peraltro) dei prodotti. Tutto comincia a Napoli, ma adesso sono sempre di più le città che hanno una "filiale" della salumeria nata per fare panini al volo, da portare via. Con mollica (o senza), appunto.

L’annuncio sui social

Annunciata nelle scorse settimane su Instagram e TikTok , l'apertura torinese del negozio ha generato grandi attese e oggi, per l’inaugurazione, decine e decine di ragazzi si sono messi in fila. Appuntamento alle 13, ma la gente era qui molto prima. Il tutto con un servizio di security a garantire il normale svolgimento dell'attività (anche di quelle vicine) e sotto la regia di 3kdm creative lab e Nicolas Zappella, che si occupano della comunicazione.

L'attesa e l'entusiasmo si sono trasformati in ovazioni quando Donato De Caprio (uno dei due inventori di questa che è una vera mania, insieme a Steven Basalari) è uscito per ringraziare e abbracciare i suoi clienti-fans. Ma anche i passanti osservano divertiti, chiedendosi il motivo di tanta agitazione e sorridendo, andando via, magari scrollando la testa.



"Una grande emozione, è bellissimo. Come sempre abbiamo avuto una grande risposta dai nostri followers. Ora il negozio a Torino è realtà - dicono - e vogliamo raggiungere tutte le città. Ci auguravamo una situazione di questo genere, anche dalle risposte ricevute sui social".