Droga calamitata nel cofano dell'auto, ma anche nel servizio da the e in frigo: arrestato un 40enne

Due potenti calamite per ancorare una scatoletta metallica nel vano motore dell'automobile. Ma a anche all'interno del frigorifero di casa, addirittura all'interno del servizio di porcellana. Non mancava certo l'inventiva, all'uomo di 40 anni che è stato fermato per un controllo dai carabinieri del Radiomobile di Ivrea e poi arrestato.



Si trovava alla guida della sua utilitaria ad Albiano d'Ivrea quando i militari lo hanno trovato in possesso di un'ingente quantità di sostanza stupefacente. L'uomo si è tradito con un atteggiamento particolarmente nervoso.



Aperto il cofano, ecco la sorpresa all'interno del vano motore: una scatoletta metallica con dentro diverse dosi di cocaina e crack attaccate con due calamite molto potenti. La perquisizione si è così estesa anche a casa dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato il resto della droga, suddivisa in diversi nascondigli: dal