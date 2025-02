Torino come la "Fabbrica del Cioccolato", a fine febbraio torna CioccolaTò

Dopo un anno di stop, nel 2025 torna CioccolaTò. La kermesse torinese più dolce si svolgerà da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo in piazza Vittorio Veneto, sede della prima edizione più di vent'anni fa.

Settanta stand in piazza Vittorio

Per quattro giorni qui saranno presenti oltre settanta stand, tra cui tredici Maestri del Gusto di Torino e provincia, che si snoderanno ai due lati della piazza. Il culmine nell'evento sarà nello spazio denominato "La Casa del cioccolato", palcoscenico per talk, degustazioni e presentazioni.



"Torino - ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio Dario Gallina - è conosciuta per il cioccolato in tutto il mondo. Sarà una grande festa, rinnovata con tante iniziative".

"Torino si racconta con i suoi simboli"

"Abbiamo creduto - ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - in un progetto nuovo, più ambizioso. Non celebriamo solo il cioccolato, ma la cultura della cioccolato". Un alimento attorno a cui, come ha precisato l'assessore regionale al Turismo Marina Chiarelli, "si è sviluppato il mondo del lavoro. Torino dimostra ancora una volta di essere una città che sa raccontarsi attraverso i suoi simboli".

"Willi Wonka"

Accanto a piazza Vittorio, la kermesse coinvolgerà anche altre prestigiose sedi museali, che ospiteranno circa 70 appuntamenti. Tra questi le Gallerie d'Italia dove si svolgeranno visite guidate gratuite all'Archivio Publifoto; il Cinema Massimo ospiterà proiezioni di film a tema cioccolato come "Willy Wonka e la Fabbrica del Cioccolato" (1971), mentre al Circolo dei Lettori protagonisti i grandi classici come "La scatola di cioccolatini" di Agatha Christie.

I numeri

Tra le novità di questa edizione la collaborazione con Choco-Story, il museo del cioccolato e del Gianduja inaugurato lo scorso giugno in Via Paolo Sacchi. Dal punto di vista economico, nel 2024 si contavano in Italia 761 imprese della produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie. In Piemonte sono 104 le imprese, il 13,7% del totale nazionale.

Allargando l'analisi non solo alla produzione ma anche al commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi prodotti da forno, a fine 2024 questo settore

contava 2mila imprese a livello nazionale, di cui il 6,8% (134 imprese) in Piemonte.

Il cioccolato nel mondo

Le esportazioni italiane di cacao e sue preparazioni, tra gennaio a settembre 2024, sono ammontate a 2,1 miliardi di euro, in crescita rispetto a fine 2023 del +16,2% (1,8 miliardi di euro).

Molti i prodotti creati appositamente per la manifestazione: la storica Pasticceria Ghigo di via Po proporrà una versione inedita dell’iconica Nuvola, per esaltare l’incontro tra la sua inconfondibile sofficità e il cioccolato. Creazioni inedite anche tra i Maestri del Gusto di Torino e provincia: Chicchi Sani proporrà un Tiramisù 2.0 espresso e preparato al momento, La Perla di Torino stupirà i visitatori con un Tartufo gigante, la cioccolateria Poretti porterà i suoi celebri salami di cioccolato introdotti dalla simpatica scultura di cioccolato “Lina la cinghialina”.

Cioccolatini in metro

Ma il cioccolato viaggerà anche con i mezzi pubblici. In occasione dell'inaugurazione, giovedì 27 febbraio nella stazione metro di XVIII Dicembre verranno distribuiti cioccolatini ai viaggiatori.A coronare questa collaborazione, un vagone della metropolitana sarà arricchito da eleganti grafiche interne ispirate al cioccolato, trasformando il viaggio in un'esperienza immersiva nel sapore e nella tradizione.