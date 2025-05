I fiori e le piante colorano il centro di Cavour nel fine settimana

Questo fine settimana, le vie di Cavour si rianimeranno di colori e profumi in occasione della 23ª edizione di ‘Cavour in Fiore’, la mostra-mercato dedicata al vivaismo e alla floricoltura, organizzata dall’associazione ‘Cavour in Fiore’. Con oltre 100 espositori, tra vivaisti, floricoltori, erboristi e artigiani, distribuiti lungo le vie e le piazze del paese, con piazza Sforzini che sarà il centro delle attività, con allestimenti floreali e attività di vario tipo.

A guidare l’intera macchina organizzativa è Emilia Volpi, presidente dell’associazione composta da dodici volontari che dal 2003 sono attivi per la comunità cavourese, portando mostre, convegni e pittura all’interno delle due manifestazioni: ‘Cavour in Fiore’ e ‘Roccantico’. “Facciamo solo due manifestazioni l'anno, ma sono già molto impegnative. Dopo 'Cavour in Fiore', ci riposiamo un mese e poi cominciamo a lavorare per 'Roccantico'”, racconta Volpi.

Nonostante l’esperienza ventennale, la sfida principale per l'associazione resta il ricambio generazionale. “Siamo un po’ vecchiotti,” confessa Emilia Volpi. “Cerchiamo sempre di coinvolgere nuove persone, soprattutto giovani, perché ci dispiacerebbe smettere di organizzare queste manifestazioni” sottolinea.

Nel corso del weekend ci saranno attività gratuite come laboratori di acquerello per adulti e bambini a cura di Caterina Bruno e Maurizio Rossi, un trenino itinerante per le vie del paese, visite naturalistiche sulla Rocca a cura dell’associazione ‘Vivi La Rocca’, una mostra pittorica, una sulle religiosità popolari locali e un corso di composizione floreale con Graziana Priotto. Previsti anche un convegno dedicato all’ambiente e un laboratorio sensoriale per famiglie dal titolo ‘Il profumo del cappero’.

Il programma si aprirà domani, sabato 3 maggio, alle 10, con l’inizio della rassegna florovivaistica e attività come letture a tema fiori nella biblioteca comunale, il mercatino dei libri usati e il percorso ‘Pittura su Rocca’ all’Abbazia di Santa Maria. Nel pomeriggio, alle 15 è prevista l’inaugurazione ufficiale con le autorità, accompagnati dalla banda ‘San Lorenzo’.

Domenica 4 maggio invece sarà presente la mostra-mercato ‘Cavour in Piume’, dedicata ai piccoli animali, organizzata in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Pinerolese. Durante la giornata, si terranno un workshop culinario con la food artist Sara Granero Lemmo, giochi e attività per bambini, oltre a momenti musicali itineranti con il gruppo ‘Enrico Negro & Le Nostre Vigne’.