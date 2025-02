Unito celebra Kafka a fumetti con la mostra di Nicolas Mahler

Mercoledì 19 febbraio, alle 16.30 nel Complesso Aldo Moro (Via Sant’Ottavio 18, Torino), inaugura la mostra “Komplett Kafka” dell’artista austriaco Nicolas Mahler, organizzato dalla sezione di Germanistica del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne dell’Università di Torino, con il patrocinio di UniTo e sostenuto dal DAAD con fondi del Ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e per gentile concessione del Goethe-Institut Italia. All’evento parteciperà lo stesso Mahler, in dialogo con il Prof. Riccardo Morello, docente di letteratura tedesca all’Università di Torino e profondo conoscitore di Kafka.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 febbraio al 14 marzo 2025 presso l’atrio del Complesso Aldo Moro, visitabile dal lunedì al venerdì (8:00-19:30) e il sabato (8:00-13:00). La libreria internazionale Luxemburg metterà a disposizione dei libri in lingua tedesca e italiana dell’artista da sfogliare e consultare.

La mostra comprende 20 manifesti tratti dal fumetto “Komplett Kafka” di Mahler, pubblicato nel 2023 per la casa editrice tedesca Suhrkamp e nel 2024 per la casa editrice italiana Clichy, con testi in tedesco e relative traduzioni in italiano. L’esposizione rappresenta una visione comica e leggera della vita e delle opere di Franz Kafka, unendo il minimalismo del tratto di Mahler con la profondità dei temi kafkiani.

Nicolas Mahler, nato a Vienna nel 1969, è un rinomato fumettista e caricaturista austriaco, celebre per il suo stile essenziale e il suo umorismo raffinato. I suoi personaggi, disegnati con pochi tratti e caratterizzati da grandi nasi sproporzionati, riescono a raccontare storie complesse e a trattare temi profondi con leggerezza e ironia. Tra le sue opere più conosciute figurano adattamenti di classici della letteratura, come i lavori di Franz Kafka, Thomas Bernhard e Robert Musil. La sua capacità di fondere il linguaggio del fumetto con grandi opere letterarie lo ha reso uno degli artisti più apprezzati a livello internazionale, ricevendo numerosi premi, tra cui il prestigioso Max-und-Moritz-Preis come “Miglior fumettista di lingua tedesca” nel 2010. È uno dei pochi fumettisti del mondo di lingua tedesca ad aver ottenuto un riconoscimento internazionale. I suoi disegni si trovano su media rinomati come “Die Zeit”, la “Neue Zürcher Zeitung”, la “Frankfurter Allgemeine” e persino su “Repubblica”.

L’esposizione è aperta a scuole medie e superiori, previa prenotazione a Elisabeth Eberl (elisabeth.eberl@unito.it). Il materiale didattico per livelli dall’A2 al C1 è disponibile online: https://www.goethe.de/prj/dlp/de/unterrichtsmaterial/komplett_kafka.

Con il supporto del Goethe-Institut Milano, il 21 febbraio si terrà anche un workshop per insegnanti e docenti presso il Complesso Aldo Moro, aula S8. Per prenotarsi scrivere a Elisabeth Eberl: elisabeth.eberl@unito.it. Dopo Torino, la mostra sarà ospitata all’Istituto di Istruzione Superiore “Soleri-Bertoni” di Saluzzo, dal 19 marzo al 15 aprile, visitabile dal lunedì al venerdì (8:00-18:00), mentre il 25 marzo, nello stesso istituto, si terrà un workshop per insegnanti e docenti. Per prenotarsi scrivere a Laura Tallone: tallone.laura@istitutosoleribertoni.edu.it