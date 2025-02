All'Osteria del Tempo Stretto secondo appuntamento di “Che gusto ha la storia”

L'Osteria del Tempo Stretto vi invita a un'esperienza unica, un connubio tra storia e gastronomia nel cuore di Albenga. Domenica 23 febbraio, immergetevi nelle pagine del passato con una visita esclusiva alla Biblioteca Diocesana "Mons. Alessandro Piazza", scrigno di oltre 70.000 volumi, tra cui preziose testimonianze del 1400. A seguire un delizioso pranzo in Osteria!

Un tuffo nella storia:

Guidati dall'esperto Nicolò Staricco e dalla Dott.ssa Valeria Moirano, scoprirete curiosità inedite sulla città di Albenga, attraverso documenti storici di inestimabile valore. Un'occasione per conoscere da vicino il ricco patrimonio culturale della nostra terra.

A tavola con gusto:

Dopo il viaggio nel tempo, deliziate il palato con un pranzo speciale presso l'Osteria del Tempo Stretto, dove i sapori della tradizione si fondono con la creatività della chef Cinzia Chiappori accompagnati dai vini consigliati dalla sommelier Miranda Moroni. Un menù pensato per esaltare i prodotti del territorio e celebrare la storia attraverso il gusto.

Programma:

Ore 10:45: Ritrovo presso il parcheggio vicino al Seminario Vescovile in via Galileo Galilei, 36 ad Albenga.

Ore 11:00: Visita guidata alla Biblioteca Diocesana.

Ore 12:30: Pranzo presso l'Osteria del Tempo Stretto.

Menù:

Non mancate a questo appuntamento con la storia e il gusto!

Per non perdere questo appuntamento speciale tra Arte, Cultura e Buon Cibo, è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettatevi a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.