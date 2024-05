A Torino metropolitana aperta fino a tardi per il Salone del Libro 2024

La metropolitana di Torino allunga l’orario di apertura serale per il Salone del Libro e per tutti gli eventi collaterali, previsti nei prossimi giorni nel capoluogo piemontese.

Gli orari

Giovedì 9 maggio la linea 1 inizierà sarà in servizio dalle 5.30 alle 00.30, con ultima partenza dai capolinea di Fermi e Bengasi a mezzanotte; venerdì 10 e sabato 11 maggio metropolitana operativa dalle 5.30 all’1.30 con ultima partenza dai capolinea di Fermi e Bengasi all’una; domenica 12 maggio linea 1 aperta dalle 7 alle 00.30 con ultima partenza dai capolinea a mezzanotte; lunedì 13 maggio metro in servizio dalle 5.30 alle 00.30, con ultima partenza a mezzanotte.

Le fermate

Per chi volesse raggiungere il Salone con la metropolitana, le fermate da utilizzare sono due: "Lingotto" in corrispondenza dell'ingresso di via Nizza ed "Italia '61" per accedere dall'ingresso stazione FS Lingotto. In entrambe le stazioni le persone con disabilità potranno utilizzare gli ascensori.

I bus

A Lingotto Fiere si può arrivare anche con la linea 18 bus (fermata n. 912 - "Lingotto"). Arrivando dalla stazione ferroviaria Lingotto è possibile raggiungere l'ingresso di via Nizza attraverso il nuovo passaggio pedonale. La stazione ferroviaria Lingotto è raggiungibile anche con le linee bus 14, 18, 41, 63, 63/, 74.