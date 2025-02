Cari rifiuti, nel 2024 Torino è a metà classifica per la Tari, ma a Milano pagano meno di noi

"Cari rifiuti", per i cittadini lungo la Penisola. Lo dice l'ultimo studio sulla Tari fatto dalla Uil a livello nazionale. Secondo le classifiche, infatti, se la media della tassa per l'immondizia è di 337,77 euro a famiglia, chi soffre maggiormente sono i pisani: quasi 595 euro. Il 76% in più rispetto alla media del Paese.

A Torino si pagano 357 euro di media

Sopra media anche Torino, con 357 euro, ma la sua collocazione in graduatoria è piuttosto centrale. In vetta ci sono infatti Brindisi con 518 euro, Trapani con 511 euro, Genova con 508 euro, Pistoia con 504 euro, Napoli con 493 euro, Reggio Calabria con 487 euro, Barletta con 485 euro, quindi la coppia formata da Siracusa e Asti con 481 euro. La città dove si paga meno di Tari è La Spezia, con 170 euro all’anno. Ma si godono la bassa classifica anche Belluno con 186 euro, Novara con 189 euro, Brescia con 195 euro, Ascoli Piceno con 200 euro, Trento con 202 euro, Macerata con 204 euro, uno in meno di Vercelli.