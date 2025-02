Tra fiori e autoscatti, la violenza sulle donne si racconta con ‘Viola’

Dopo aver fatto il giro del mondo, dall’International Foto Awards di New York a Dubai, la mostra fotografica ‘Viola’ di Antonella Taurino e Davide Paolo Strangio, arriva a Perosa Argentina, con l’obiettivo di emozionare, disturbare e far riflettere.

Il progetto, nato durante la pandemia, affronta il tema della violenza sulle donne, in particolare la violenza psicologica, meno evidente e più silente.

I due artisti di San Germano Chisone, con un approccio sottile e non convenzionale, guidano lo spettatore in un viaggio dove gli autoscatti di Antonella, si intrecciano alle foto naturalistiche di Davide, per una ricerca intima ed estetica.

“Antonella sottolinea che la violenza psicologica è spesso sottovalutata perché non lascia segni fisici – racconta Giuliana Salvai, direttrice della Galleria d’Arte Lilium –. Davide affianca agli autoscatti di Antonella fotografie di fiori spontanei locali, creando abbinamenti non casuali, ogni fiore è infatti associato a storie e leggende che rispecchiano il tema della violenza”.

“La fotografia è uno strumento di riflessione e cambiamento, gli scatti di Antonella e Andrea catturano sentimenti di sottomissione, sopportazione e privazione ma regalano anche la speranza della rinascita” aggiunge Salvai.

‘Viola’ è la prima mostra esposta a Lilium dedicata interamente alla fotografia ma non sarà l’ultima, la galleria d’arte infatti attraverso nuovi progetti, quest’anno si impegnerà a promuovere gli scatti di diversi artisti locali.

La mostra verrà inaugurata oggi, sabato 15, alle 17, nella galleria di via Roma 55 e sarà aperta al pubblico durante nel fine settimana dalle 15 alle 18. Mentre in settimana è possibile visitarla su prenotazione (lilium.artass@libero.it). La mostra chiuderà il 23 febbraio. Ingresso libero.