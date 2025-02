"Bernadette de Lourdes", il musical che ha emozionato la Francia arriva per la prima volta in Italia

Dopo il grande successo ottenuto in Francia, arriva per la prima volta in Italia "Bernadette de Lourdes", il musical che ha commosso migliaia di spettatori con la sua storia intensa e universale.

Un racconto che va oltre il credo religioso per celebrare il coraggio di chi vive ai margini della società, narrato attraverso un linguaggio moderno e autentico, capace di parlare al cuore di ogni generazione.

Il musical sarà in scena a Torino al Teatro Alfieri dal 28 al 30 marzo.

Ambientato nel sud-ovest della Francia dell’Ottocento, racconta la straordinaria vicenda di Bernadette Soubirous, una ragazza di 14 anni cresciuta in una famiglia poverissima, analfabeta e marginalizzata. Nonostante le difficoltà, Bernadette diventa una figura capace di ispirare milioni di persone in tutto il mondo grazie alla sua forza d’animo, resilienza e incrollabile fede in se stessa.

Una storia che, pur affondando le radici in un contesto religioso, parla a tutti: un inno al coraggio delle persone invisibili, alla capacità di rimanere fedeli ai propri ideali anche quando tutto sembra remare contro.

Inserito nel cartellone ufficiale del Giubileo 2025, il musical affronta temi universali come la ricerca di sé, la fede, la giustizia e la speranza. La giovane Bernadette diventa così un simbolo per i giovani di oggi, dimostrando che anche chi sembra non avere voce può cambiare il mondo.