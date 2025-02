L’hockey su ghiaccio pensa alla separazione dall’Ice Pole Pinerolo

I malumori sulla gestione del Palaghiaccio stanno per sfociare in una separazione del settore hockey da Ice Pole Pinerolo (ex Sporting Club). I genitori sono sul piede di guerra e stanno valutando di costituire una nuova associazione per gestire questo settore e hanno anche messo al corrente il Comune, in attesa di un confronto in questi giorni con Laura Muzzarelli, presidente di Ice Pole, che ha convocato le famiglie per una riunione dove fare il punto della situazione.

Al momento, oltre alle intenzioni, non c’è ancora nulla di nero su bianco. Ma Muzzarelli non chiude la porta. “Se arrivasse una proposta, la valuterei – assicura –. L’importante è che vada nell’interesse dei ragazzi e tenga conto del lavoro e dei risultati raccolti in questi anni”. Il movimento pinerolese infatti si è distinto nelle giovanili ed ha lanciato una prima squadra in serie C.

Secondo Muzzarelli inoltre sarebbe da aprire un discorso con l’Hockey Club Valpellice Bulldogs di Torre Pellice per cercare una collaborazione che ottimizzi le risorse e permetta di realizzare squadre del territorio anche nelle annate dove ci sono meno praticanti.