Tentato omicidio a Ivrea: scattano le manette per un 34enne turco

La Polizia di Stato ha eseguito nelle scorse ore a Ivrea una ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica eporediese, nei confronti di un cittadino turco di 34 anni gravemente indiziato del tentato omicidio di un cittadino romeno.

I fatti avvenuti la scorsa estate

I fatti risalgono alla scorsa estate, quando il personale del Commissariato di Polizia “Ivrea e Banchette” era intervenuto a seguito dell’investimento di uno straniero romeno ad opera di una persona a lui nota, ossia un cittadino di nazionalità turca, con cui il malcapitato aveva dei dissapori, che dopo averlo investito si era dato alla fuga senza prestare soccorso.

Il ferito, ad oggi in buono stato di salute, era stato inizialmente ricoverato presso l’ospedale di Ivrea.

Sospetti anche su precedenti episodi

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, hanno consentito di raccogliere significativi elementi indiziari in capo al cittadino turco, che è sospettato essere autore anche di pregressi episodi di violenza nei confronti del romeno, e di individuare gli elementi necessari per l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.