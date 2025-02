Sold Out per “Le Avventure Di Hayllin Zed show”

Si è registrato il “sold out” al Piccolo Teatro Comico di via Mombarcaro 99 bis a Torino che ha ospitato la seconda puntata dello spettacolo musicale "Le Avventure di Hayllin Zed show”, un'emozionante fusione di musica, teatro e danza, che ha riscosso un notevole successo di pubblico, trascinandolo in un universo magico e surreale.

"Le Avventure di Hayllin Zed" è molto più di uno show, ma un viaggio musicale che trasporta in un mondo immaginario dove virtù come Amore, Conoscenza, Semplicità e Coraggio prendono vita a livello musicale e teatrale. Personaggi rocamboleschi si incontrano per creare una narrazione unica, ricca di riflessioni profonde e di momenti esilaranti.

Il viaggio musicale è infatti intervallato da divertenti e originali riflessioni da parte di un misterioso uomo del futuro (il “logaritmico”) che va di porta in porta con la promessa di vendere agli uomini longevità, salute, fama ed ispirazione a ritmo di bit e codici binari. L'evento è stato soprattutto l'occasione per presentare la colonna sonora del progetto musicale "Hayllin Zed", le cui melodie accompagneranno e daranno vita ai momenti chiave dello spettacolo.

"Le Avventure di Hayllin Zed show” rappresenta infatti solo uno dei tanti tasselli di un progetto creativo più ampio che comprende un percorso musicale e uno letterario, con un romanzo di prossima uscita, arricchendo così l'esperienza artistica su più fronti. I temi proposti in chiave multi-creativa nello spettacolo, tra cui una riflessione umanistica sulle virtù umane, la crisi ambientale, il rapporto dell’uomo con l’Intelligenza Artificiale, la continua ricerca di un equilibrio tra passato, presente e futuro saranno infatti alcuni dei pilastri narrativi del romanzo nel quale faranno la loro comparsa supereroi e straordinari protagonisti umani.